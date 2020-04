ETZ krijgt 3 miljoen euro voor onderzoek naar hersentumoren

De tandarts, de restaura­teur en de kapster: klaar om open te gaan

9:00 BRABANT - Open, of nog even niet? Het verlossende woord moet vanavond van onze premier komen, tijdens de persconferentie over de eventuele versoepeling van de coronamaatregelen. Deze Brabantse ondernemers zijn in ieder geval klaar voor de anderhalvemetereconomie.