ETZ opent nieuwe poli allergologie in Tilburg

Overval­lers koeriersbe­drijf Den Bosch vluchtten in zwarte Audi RS3: politie zoekt auto

27 augustus DEN BOSCH - De daders die koeriersbedrijf Reviva in Den Bosch overvielen op zaterdagavond 24 augustus, vluchtten in een zwarte Audi RS3. Dat meldt de politie in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De politie is op zoek naar meer informatie over de auto.