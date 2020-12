ETZ: patiënt alleen naar poli, tenzij het niet anders kan

Dé kerst­trends van 2020, extrava­gant of klas­siek?

6 december TILBURG - Veel familie over de vloer zit er dit jaar niet in voor kerst, dus kiest men ervoor om de boom nóg eerder en nóg uitbundiger in huis te halen. Maar hoe moet je hem volgens de trends dit jaar optuigen? Extravagant of juist klassiek?