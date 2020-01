ETZ schroeft beveiliging op: ‘Agressie in het ziekenhuis neemt toe’

COLUMN Als student waren er twee zekerheden: Gianotten en Gianotten

11:30 En even gingen mijn gedachten terug naar halverwege de jaren tachtig. Ik woonde in een studentenhuis aan de Bredaseweg, boven een Turks theehuis, pal naast het kerkhof. Vers in Tilburg was ik, en er waren twee zekerheden in het nieuwe leven. Eén: boeken haalde je bij Gianotten. En twee: bellen deed je naar Gianotten.