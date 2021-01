ETZ schroeft beveiliging op omdat relschoppers Den Bosch en Enschede naar ziekenhuizen trokken

Thebe geschokt: verpleeg­kun­di­ge belaagd tijdens rellen in Tilburg, politie bevrijdt vrouw

25 januari TILBURG - Een verpleegkundige van Thebe is zondagavond tijdens haar werk in een uiterst benarde situatie terechtgekomen. De politie moest haar onder escorte bevrijden uit de rellen. Thebe is ‘ontzettend geschokt’ door het voorval en neemt maatregelen.