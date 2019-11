ETZ Tilburg klimt iets omhoog in ziekenhuis top-100

‘Big Mac’: ‘In Tilburg heb ik de beste feestjes gehad’

6:35 Bij zowel PSV als Willem II scoorde Rob McDonald makkelijk. Sterker nog: ‘Big Mac’ is met 21 goals in één seizoen in de eredivisie nog altijd Willem II’s recordhouder. ,,Als ik in Tilburg was gebleven, was ik alcoholist geworden.”