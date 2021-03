Euregio Jeugdorkest dreigt stil te vallen: ‘Wij worden niet gehoord’

Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is thuis in Factorium en huisorkest van Concertzaal Tilburg. Jonge talenten - 90 á 100 leden - uit Brabant en Vlaanderen spelen samen in het orkest dat in 1985 werd opgericht.



,,De jongste muzikant is twaalf jaar, de oudste vierentwintig", zegt Van Loon. ,,De jongste leden spelen mee voor ze naar het conservatorium of de muziekacademie gaan. De oudsten worden opgeleid om in de grotere orkesten te musiceren. Daarmee is het een kweekvijver voor bijvoorbeeld het Metropole Orkest, het Kamerat Philhamonie Zuid-Nederland en andere professionele orkesten in binnen- en buitenland.”



Vooral de laatste vijftien jaar is EJO uitgegroeid tot een symfonisch orkest met internationale uitstraling. Zo maken ze concertreizen naar het buitenland. Dichter bij huis stond het orkest op de planken tijdens het Festival van het Levenslied. In 2017 speelden de muzikanten voor het eerst op het grote podium aan de Paleisring Strauss en Vivaldi.



Het orkest won verschillende prijzen waaronder in 2018 de Eerste Prijs Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten Nederland. ,,Dit soort orkesten - waar jonge, getalenteerde muzikanten moeilijk stukken spelen - zijn er bijna niet.”