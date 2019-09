Euregio Kamerorkest verklankt zondag de oorlog in Oisterwijk

Anderhalf jaar cel geëist tegen overvaller tankstati­on Oisterwijk

13:41 BREDA/OISTERWIJK - ,,Het contact met de reclassering is een godsgeschenk!” De overvaller van tankstation BP in Oisterwijk was lyrisch, vrijdag in de rechtbank in Breda. ,,Het klonk eerst als een straf, maar het is mijn redding.”