Europa betaalt 4,2 miljoen euro voor ontwikkeling jongeren Tilburg Noord: nadruk ligt op dans, theater en mode

Overvaller tankstati­on Tilburg moet drie jaar de cel in

7:02 BREDA/TILBURG - ,,Hij zit al veel te lang vast voor iets wat-ie nu eens een keer níet heeft gedaan'', betoogde twee weken terug de advocaat van een 50-jarige Tilburger met een niet bepaald onbeschreven strafblad. Maar de rechtbank in Breda denkt daar anders over. De man gaat drie jaar de cel in voor de overval op het Avia-tankstation in Tilburg op 25 oktober vorig jaar.