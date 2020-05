EVE valt om in de Spoorzone: corona slaat diep gat in Tilburgse horeca

De NOW-regeling, waarbij de rijksoverheid grotendeels het salaris van personeelsleden overneemt, heeft onvoldoende soelaas geboden. ,,We betaalden 36 procent van de personeelskosten zelf, daar komen alle andere kosten ook nog bij. Met een kleinere en goedkopere zaak kun je het dan nog even uitzingen, wij niet.”



EVE vroeg zelf het faillissement aan, vandaag werd het personeel ingelicht. Zeventien vaste mensen en tientallen flexwerkers lijken hun baan nu kwijt te zijn. Van den Ende: ,,Je kunt blijven investeren, blijven lenen maar op een gegeven moment moet je de emotie aan de kant zetten en een rationeel besluit nemen. Wie weet is er een doorstart mogelijk, maar het is nog te vers om daar nu over na te denken.”



De ondernemer verwacht dat er in het kielzog van EVE nog veel zullen volgen. ,,Als ik dat zo van ondernemers om me heen hoor. Dit is pas het topje van de ijsberg.”