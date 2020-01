Evelyne Klerkx-Waijers krijgt Solidariteitsprijs van GroenLinks in Tilburg

Man (58) slaat ‘uit verdedi­ging’ andere man met bierfles in het gezicht in Tilburgse kroeg

9:56 TILBURG - Een 58-jarige man uit Loon op Zand is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Tilburg omdat hij een andere man met een bierfles in zijn gezicht sloeg. Dat gebeurde in een café aan de Stadhuisstraat.