Even hoi zeggen in de drive-thru: ‘Ik mis de juf en de gezelligheid’

BERKEL-ENSCHOT - Als je al weken niet meer op de BSO mag komen omdat je ouders geen urgent beroep hebben, dan ga je iedereen toch missen. Dus was er in Berkel-Enschot een drive-thru. Zij mochten op de fiets of met hun ouders in de auto langskomen voor een verrassing.

Een rode loper, muziek, vlaggetjes aan het hek, volop ballonnen en blije juffen die klaar staan om de kinderen te ontvangen. Het is echt feest bij de Caeciliaschool in Berkel-Enschot. Daar hebben de juffen en meesters van de BSO een drive thru ingericht om alle kinderen die ze zo lang al missen, even te zien en wat leuks mee te geven.

Lobke van Rijsewijk van BSO De Speelwereld: ,,Al van voor kerst zijn we gesloten en bieden we enkel noodopvang. Dat betekent dat we de kinderen uit ruim tachtig gezinnen al weken niet zien. En toen onlangs het bericht kwam dat we voorlopig nog niet open mochten, vonden we dat we iets moesten bedenken om de kinderen toch even te zien.”

Tasje

Dat werd een drive thru, waar de ouders met hun kinderen met de auto of de fiets doorheen rijden. Bij één van de kraampjes krijgen ze een tasje met daarin een receptenboek. ,,Met de kinderen bakken of koken we regelmatig. Een aantal van deze gerechten hebben we in een boekje gezet en dat krijgen ze nu. Samen met de ingrediënten voor één van de recepten”, vertelt Van Rijsewijk.

Tijn den Dekker (6) zit op de achterbank en kijkt reikhalzend uit naar de kraampjes waar de juffen iedereen enthousiast begroeten. ,,Ik hoop dat er speelgoed in het tasje zit!” Zijn zus Lotte (8) heeft een tekening voor de juffen gemaakt met daarop ‘Ik mis jullie’: ,,Ik mis de juffen wel. En de gezelligheid van de BSO.”

Blij

Florian Bertens (9) staat met zijn moeder in de rij. Als hij het tasje heeft gehad, weet hij al wat hij gaat maken: ,,De koekjes natuurlijk!” Olivier Melse (8) zit voorin naast zijn vader. ,,Ik mis de BSO niet hoor. Thuis kan ik net zo goed spelen.” Maar wat dan als papa en mama weer moeten werken? ,,Ja, dan ben ik wel blij dat ik weer naar de BSO kan. Leuk met de andere kinderen.”

Opa en oma De Kok hebben geluk, zo zeggen ze zelf: ,,Het is onze oppasdag, dus wij hebben de eer door de drive thru te mogen rijden”, zegt oma. Kleindochters Juli (7) en Vive (5) vinden het een spannend, maar wel leuk. ,,We kunnen niet wachten tot we weer naar de BSO mogen. Want daar al die leuke dingen maken en koken, is wel leuker dan thuis.”