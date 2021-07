Even leek het mis te gaan met het verenigingsleven, maar in Diessen kijken ze weer vooruit

Zelfs midden in de coronacrisis had Kim van Korven het druk. Al snel na de lockdown bedachten ze bij Jong Nederland een digitale versie waarbij de kinderen allerlei opdrachten thuis moesten uitvoeren. ,,Bij Jong Nederland zien we zelfs een plusje qua ledenaantal, moet ik zeggen. We hebben ook wel echt ons best gedaan om ons te laten zien, ook toen er bijna niks kon in de lockdown.”