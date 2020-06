Even weer dat Willem II-gevoel: 580 gezinnen halen bij stadion vaderdagcadeau op

Disco-show en mascotte Kingo

Richard van Hoof (33) uit Goirle is een van de eerste pakketontvangers, met zijn vrouw en zoontje Vinz (3) op de fiets. ,,Mijn zoontje is altijd al blij als we langs het stadion fietsen. Je ziet hier even andere Willem II-fans. Verder zitten we in verschillende groepapps met supporters, zo houd je je Willem II-gevoel vast. We appen veel over het gemis van de wedstrijden." Ze fietsen weg met het pakket in de fietsmand en een flinke rij auto's volgt.