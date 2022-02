Evenementen mogen straks weer, maar Tilburg is voorlopig de Wagenmakerij kwijt: ‘Even schrikken’

Poptempel 013 slikt boete van 10 mille: ‘Boodschap van De Nacht Staat Op is te belangrijk’

TILBURG - Een boete van 10.000 euro neemt de Tilburgse poptempel 013 zaterdagnacht voor lief. ,,Het is een hoop geld, maar de boodschap die we met De Nacht Staat Op in heel het land af willen geven is veel te belangrijk", zegt directeur Frens Frijns.

11 februari