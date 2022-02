Evenementenlocatie Wagenmakerij in de Spoorzone per direct dicht: ‘Grote veiligheidsrisico’s’

TILBURG - Vanwege het gevaar van vallende bouwelementen en elektrocutie is de Tilburgse evenementenlocatie de Wagenmakerij in de Spoorzone per direct gesloten. Tijdens een veiligheidsonderzoek in de hal werden grote veiligheidsrisico’s geconstateerd. Dat liet de gemeente vandaag weten in een brief aan de raad.