Ex-agent met PTSS hoeft niet de cel in voor doodsbedreigingen: ‘Ik was ervan overtuigd dat hij zou gaan schieten’

'Ik ben in mijn werk en privé niet meer de man die ik was, ik ben hyper-alert." ,,Ik was ervan overtuigd dat hij ieder moment zou schieten." De twee agenten die op 31 januari 2019 in Moergestel een vuurwapen op zich gericht kregen, hebben er nog altijd heel veel last van. De man die het wapen vasthield was ex-politieman Peter van V., die later de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) kreeg.