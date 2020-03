Ex-politieman krijgt 2 jaar voor overval tankstation in Diessen

Waar nodig treedt de politie op, zegt burgemees­ter Weterings over het samenscho­lings­ver­bod

8:50 TILBURG - In de hele provincie Noord-Brabant geldt feitelijk een noodverordening om af te dwingen dat mensen afstand houden van elkaar. ,,Waar nodig, treden we als Veiligheidsregio's op. Ik twijfelde daar al niet aan onze bevoegdheden, maar het is nu nog maar eens dubbel bekrachtigd", aldus Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.