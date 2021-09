Ex-uitbater café Cino heeft Bibob-toets ‘gemist’

Mag iemand zonder toegangsbe­wijs je café straks niet meer in? ‘Weer gebombar­deerd tot ordehandha­ver’

13 september Wat doe je als iemand geen coronatoegangsbewijs heeft? Wijs je hem of haar de deur van je café of ga je de confrontatie uit de weg? Het is een dilemma waar horecaondernemers, en bovenal hun personeel, snel mee te maken krijgen. ,,Wilt u de zaak verlaten? Dat is nogal wat...”