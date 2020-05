Examen doen met foto-dagboek van gezin in coronatijd: ‘Eerlijk, ruw en heel herkenbaar’

Tilburgse wijkagent deelt aangrijpen­de werkverha­len: tien jaar na vuurwerk­ramp kwam vliegramp Tripoli

13:01 TILBURG - Het zijn aparte dagen voor de Tilburgse wijkagent Edwin Huijbregts. Op 36-jarige leeftijd verzorgde hij twintig jaar geleden bijstand na de vuurwerkramp in Enschede. Precies tien jaar later werd de Tilburgse Ruben (toen 9) wereldnieuws nadat hij als enige de vliegramp in Tripoli overleefde. Ruben en zijn gezin woonden in de wijk van Huijbregts.