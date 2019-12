Excuses ziekenhuis Tilburg: medewerker ETZ bekijkt zonder reden tientallen medische dossiers

Op vrije voeten? Liever niet, vindt verdachte H. zelf. Hij blijft liever in de cel

12:00 BREDA/DE MOER - Als hij nu de gevangenis moet verlaten, dan gaat het fout. Dat denkt verdachte Marc H. zelf tenminste. Hij moet het in de cel al 98 dagen zonder alcohol doen en dat doet de 47-jarige man uit De Moer goed. Hij had die dag in augustus veel te veel gedronken toen hij zijn vader hard had geduwd en had gedreigd de schuur in brand te steken. ,,Het contact is nu goed hoor. Perfect. Maar ze mogen me zo niet zien", vertelt hij de politierechter in Breda huilend.