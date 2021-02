Exotische planten en de vorst? Dat vraagt om problemen

Natuur en Milieu stellig: ‘Zonnepark bij Tilburgse­weg in Hilvaren­beek kan helemaal niet’

11:00 HILVARENBEEK - De Vereniging Natuur en Milieu in Hilvarenbeek is tegen de komst van een zonnepark zoals dat nu is gepland bij de Tilburgseweg in Hilvarenbeek. Inmiddels ligt er een onderbouwd bezwaar bij de gemeenteraad. ,,We willen dolgraag meewerken aan de energietransitie, maar op deze plek kan het niet", stelt voorzitter Cor Luijsterburg namens Natuur en Milieu.