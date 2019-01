Expeditie Tempelier, themadag over Alphense geschiedenis

Derby eerste live-duel voor Australi­sche kleinzoon Sjel de Bruyckere

13:47 Hij slaat in Australië bijna geen wedstrijd van Willem II over. Midden in de nacht komt hij er zijn bed voor uit. Maar zondag is het een speciale dag voor Michael de Bruyckere. De derby tussen Willem II en NAC is het eerste duel van zijn club dat hij live bij zal wonen.