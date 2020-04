Experts zetten regio Tilburg-Waalwijk opnieuw op de logistieke troon

Musici spelen in de lege stad. Nieuwe muziek in Tilburg

12:16 TILBURG - De Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara heeft zes componisten gevraagd nieuwe muziek te schrijven voor de stad. De muziek wordt vanaf donderdag gespeeld in gebouwen in Tilburg waar vanwege corona nu niemand mag komen, onder meer in het Natuurmuseum, Café Kandinsky en Hall Of Fame. De mini-concerten zijn online te zien.