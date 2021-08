Expositie Leev’ Hoezee over 125 jaar Willem II is niet alleen voor de voetballiefhebber

Goirle legt verbouwing Villa Blanca stil

9 augustus GOIRLE - De verbouwing van Villa Blanca ligt stil. De gemeente Goirle heeft de eigenaar een bouwstop opgelegd, omdat die buiten het boekje van de vergunning is gegaan. In ieder geval het aanbrengen van nieuwe kozijnen in het rijksmonument is een steen des aanstoots, aldus een woordvoerster.