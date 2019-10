Expositie met grafisch werk veertien kunstenaars bij Carré in Tilburg

De narratief werkende Nel Donkers exposeert hoogdruk. Joep van Gassel , bekend van zijn muurschilderingen, maakt ook met regelmaat zeefdrukken. Suk-jing Pang laat krachtig werk zien met haar hoogdruk gemaakt en Jacqueline Bertens weet monotypes te bewerken tot fraaie kunstwerken .Jongere grafici zijn Tiffany Schepers en Vera Meulendijks .

In Tilburg timmerden in het verleden de grafici Werner Moonen , Ad Willemen en Ru van Rossum aan de weg. Ook nu zijn nog meerdere grafici in de stad actief.

Volledig scherm Werk van Lucas Silawanebessy © Lucas Silawanebessy

Grafisch atelier in de Spoorzone

In 2014 is er een initiatiefgroep opgestart om ontwikkelingen op het terrein van grafiek voor Tilburg in kaart te brengen. Er waren verspreid in de stad mogelijkheden voor kunstenaars om met zeefdruk bezig te zijn. Inmiddels zijn ruimten verdwenen maar ook weer nieuwe grafische ateliers opgestart, zoals bij ateliergebouwen NS16 en Goretti aan het Wilhelminapark. Daarnaast wordt er les gegeven in hoogdruk en diepdruk in het pand Goretti.

De initiatiefgroep zou graag zien dat in de Spoorzpne een grafisch centrum annex werkplaats wordt gevestigd en spant zich daar voor in. Ervaren en jonge kunstenaars kunnen elkaar daar ontmoeten.

De expositie is in het ateliergebouw Carré, zaal 96b. Stichting Ateliers houdt elke twee jaar het evenement ‘Schatkamer’ met exposities in alle gebouwen van de stichting, met uitzondering van Carré. Daar is in november altijd een ope dag. Om die reden is besloten in het tussenjaar steeds een kleine versie van ‘Schatkamer’ te organiseren waarbij een specialisatie centraal staat. Deze keer is dat grafiek.