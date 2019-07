Externe commissie: promoties bij Tilburgse hoogleraar Rijsman gingen volgens de regels

TILBURG - De 76 promoties onder professor John Rijsman aan Tilburg University, tussen 2010 en 2016, voldeden aan de reglementen die daar toen voor golden. De geldende procedures zijn gevolgd en de promotiecommissies vertoonden variatie in samenstelling. Er waren in totaal 177 mensen bij betrokken.

Dat concludeert een externe commissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Ton Hol. Die deed vanaf januari onderzoek naar de promoties bij Rijsman, een opvallend groot aantal. De Tilburgse universiteit stelde de commissie in, nadat minister Ingrid van Engelshoven zich met de kwestie had bemoeid.

'Promotiefabriek’

In september 2018 ontstond ophef toen het VPRO-radioprogramma Argos vaststelde dat Tilburg University jarenlang een ‘promotiefabriek’ is geweest. SP-kamerlid Frank Futselaar stelde daar vragen over, waarna de minister de Tweede Kamer informeerde.

Deze kwestie draait rond voormalig hoogleraar sociale psychologie John Rijsman. Die was sinds 2000 door de universiteit vrijgesteld om promoties te begeleiden. Dat werden er in totaal 156. Tussen 2010 en 2016 leverde hij 76 promovendi af, de meeste in samenwerking met een Amerikaans instituut. Van Engelshoven vond ‘dat het hoge aantal promoties dat onder leiding van de betrokken hoogleraar tot stand is gekomen, aanleiding had moeten geven tot nader onderzoek’.

Ook aanbevelingen

De externe commissie stelt nu dat uit het feitenonderzoek blijkt dat de procedures van de 76 beoordeelde promoties voldeden aan de op het moment van de promoties geldende reglementen. Over de kwaliteit van de 76 proefschriften doet ze geen uitspraken, dat valt buiten haar bevoegdheid.

De commissie-Hol doet ook aanbevelingen. Zo adviseert ze de Tilburgse universiteit extra aandacht te besteden aan de samenstelling van de promotiecommissie en de beoordeling van de voortgang van het promotietraject en het manuscript.

Het college van bestuur van Tilburg University onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen van de commissie. Het zal de extra aanbevelingen opnemen in een nieuw promotiereglement, laten de bestuurders weten. Dat wordt komend najaar vastgesteld.

Rijsman kreeg geen premie

Rijsman kreeg van de universiteit geen premie voor zijn begeleiding van externe promovendi. Wél betaald werd Ruben Gowricharn, in Tilburg onbezoldigd hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken van 2007 tot 2017. In die periode kreeg hij negen keer 35.000 euro uitgekeerd voor het begeleiden van negen mensen naar een geslaagde promotie. Eerder kwamen oud-decaan Arie de Ruijter en informatica-hoogleraar Jaap van den Herik al in opspraak rond betaling voor de begeleiding van promovendi.