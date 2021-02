Extinction Rebellion, bekend van blokkeren kruispunten, wil legaal protesteren in Tilburg

Tilburg behoort tot een rij steden waar vanaf volgende week vrijdag actie gevoerd gaat worden onder de noemer Lenterebellie. In veel van die steden wordt een ‘bewegende blokkade’ aangekondigd, zoals in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. In Tilburg staat voorlopig gewoon een manifestatie gepland op vrijdag 26 februari. De acties worden gehouden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart.