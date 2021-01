Extra aandacht voor 45-plussers op Tilburgse arbeidsmarkt

Toch d’n Opstoet in Kruiken­stad: met een plastic prins en Playmobil-pu­bliek

14 januari TILBURG - Er staat definitief een streep door carnaval, maar Kruikenstad krijgt hoe dan ook een optocht. Zelfs al is ‘ie slechts een paar centimeter hoog en is het publiek van Playmobil. Aan keukentafels in de hele stad wordt aan d’n Opstoet in miniatuurvorm geknutseld. ,,Toch wel echt geinig om te doen.”