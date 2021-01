Extra cameratoezicht tegen overlast op Korvelplein, ‘Positief signaal naar bewoners’

Dat extra toezicht heeft er volgens het college toe geleid dat het aantal meldingen van overlast sinds september is afgenomen. Toch werden er nog altijd 1 tot 2 bekeuringen per week uitgeschreven. Volgens het college vraagt de veiligheidssituatie op en rond het Korvelplein dan ook om uitbreiding van het cameratoezicht.



‘Cameratoezicht is een belangrijk aanvullend hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de situatie en overlastgevende personen. Op deze manier is de politie in staat om repressief op te treden’, schrijft het collega aan de raad. ‘Camera’s zijn concreet en vormen qua uitstraling en communicatie een positief en sterk signaal naar ondernemers en bewoners.’