Extra geld voor natuur in Hilvarenbeek, tegenstanders staken de strijd tegen bomenkap voor N395

De provincie is blij dat die nu vooruit kan met de weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot. ,,Het kappen van bomen is voor de provincie geen makkelijke beslissing, we proberen dat zo lang mogelijk te voorkomen. Daar waar er vanwege de verkeersveiligheid geen andere keus is, doen we het. Daarbij kijken we goed naar natuurcompensatie. Goed dat er nu in samenspraak met de gemeente en de andere partijen een oplossing is gevonden", aldus Gedeputeerde Christophe van der Maat.