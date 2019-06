Extra ruimte voor kleuters: drie noodlokalen voor basisschool Rennevoirt in Berkel-Enschot

Nether­lands Death Fest van Tilburg naar Eindhoven

14:01 TILBURG/EINDHOVEN - Muziekfestival Netherlands Death Fest verhuist van 013 in Tilburg naar poppodium Effenaar in Eindhoven. Dat heeft de Amerikaanse organisatie besloten. Het festival was vier jaar thuis in Tilburg, maar dit jaar was het evenement niet uitverkocht. Het festival met extreme metal was vier edities thuis in 013.