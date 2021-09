Extra verrassing bij de lancering van de Diessen-app: Ad van Doormaal krijgt de Jan Naaijkensprijs

Dat Van Doormaal de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek zou krijgen, was zelfs voor zijn vrouw Marlies geheim gehouden. Burgemeester Evert Weys verraste het echtpaar in de feesttent op de Gildeweide in Diessen. Daar zijn het hele weekend allerlei activiteiten gehouden om te vieren dat Diessen 1650 jaar bestaat. Of eigenlijk inmiddels ruim 1651 jaar, door corona kon het vorig jaar nog niet worden gevierd.

Quote Ik kan al die dingen alleen maar doen omdat er heel veel mensen achter me staan. En zonder mijn vrouw Marlies ben ik nergens Ad van Doormaal, Voorzitter van Erfgoed Diessen

,,De dingen waar jij bij betrokken bent, zijn ontelbaar", zei Weys over de toekenning van de cultuurprijs die twee jaar geleden naar Samen op Koers (SOK) ging. Van Doormaal was zichtbaar verheugd met de aankondiging van de burgemeester. ,,Ik ben echt stomverbaasd. Dit is een geweldige beloning. Ik kan al die dingen alleen maar doen omdat er heel veel mensen achter me staan. En zonder mijn vrouw Marlies ben ik nergens.”

Reden waarom Van Doormaal eigenlijk bij het podium stond in de feesttent in Diessen met burgemeester Weys, was de lancering van de Diessen-app. Die is ontwikkeld door de vrijwilligers van Erfgoed Diessen. Van alle straten zijn allerlei wetenswaardigheden te vinden over Diessen. Zoals dat bij de Gildeweide een bankje staat dat bakker Peters zou krijgen voor zijn honderdste verjaardag. Een dag voordat hij een eeuw oud werd, stierf hij echter. Het bankje is nog steeds te zien.

,,Het is een levende app", zegt Wil Vennix daarover, een van de samenstellers van de app. ,,We hebben natuurlijk van Erfgoed Diessen heel veel foto's en materiaal dat we hebben gebruikt. Maar alle kennis van anderen is welkom. We willen het steeds aanvullen.”

Het voorbeeld was Rotterdam

Het idee om alle kennis, wandelroutes, foto's en wetenswaardigheden over wat er allemaal te doen en te zien is in Diessen, kwam omdat Ad van Korven de Stratenapp van Rotterdam ontdekte. Nu Diessen die heeft ontwikkeld, hoopt Erfgoed Diessen dat meer plaatsen het voorbeeld gaan volgen. Vennix: ,,Niet alleen voor passanten en toeristen leuk, maar ook voor de inwoners zelf.”

De app is te downloaden op de site van Erfgoed Diessen. De Jan Naaijkensring wordt officieel uitgereikt in januari.