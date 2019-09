Façade voor een façade aan De Lind in Oisterwijk

Vrouw rijdt tegen lantaarn­paal in woonwijk Oisterwijk

12 september OISTERWIJK - Een vrouw is donderdagavond met haar auto tegen een lantaarnpaal aan gereden in de Beukendreef in Oisterwijk. Ze raakte lichtgewond en is ter plekke behandeld. Het ongeluk heeft voor een flinke ravage gezorgd.