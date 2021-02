Factorium Tilburg krijgt 370.000 euro coronasteun

Factorium Tilburg krijgt twee ton voor begelei­ding talentvol­le urban dancers

3 september TILBURG - Factorium Podiumkunsten gaat talenten in de urban dance begeleiden bij het maken van een solovoorstelling. Stark Ravin’ Mad, is de naam van het vierjarige project, dat een opstapje is naar een carrière in het theater. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft een subsidie van 200.000 euro. De deelnemers komen uit het hele land.