Fakkels voor vrede in Tilburg: wat minder mensen, maar 'supergezellig’

Tilburger dreigt zijn ex met vuurwapen ‘iets aan te doen’, politie houdt hem aan terwijl hij onderweg is

16:58 TILBURG - Een Tilburger is dinsdagmiddag aangehouden nadat hij zijn ex had bedreigd haar iets aan te doen met een vuurwapen. Terwijl hij onderweg was, stopte de politie zijn auto aan de Sinopelstraat en nam hem mee naar het bureau.