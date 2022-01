Fakkeltocht door Groenewoud als protest tegen coronamaatregelen

Raadsels rond per ongeluk aangetrof­fen put worden onderzocht in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Wat er op acht meter diepte ligt in de put bij de kerk in Hilvarenbeek, moet na drie jaar eindelijk duidelijk worden. Een onderzoek moet verder uitwijzen om wat voor soort put het gaat. In oktober 2019 werd die per ongeluk ontdekt. En weer ondergestopt, maar daar komt nu dus verandering in.

25 januari