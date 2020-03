Familie dankbaar voor steun na brand: ‘Grutje gaat gewoon verder’

Met spoed opvang voor kwetsbare leerlingen: als thuis niet verant­woord is

19:55 TILBURG - Ook voor kwetsbare kinderen komt er in heel Brabant in allerijl dagopvang buitenshuis. Zeker nu de sluiting van scholen tot en met de meivakantie van kracht blijft, is dat nodig. Alleen al Tilburg krijgt naar verwachting 1500 extra plekken. ,,Soms is er veel ruzie thuis en lopen spanningen hoog op.”