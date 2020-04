Familie Lena (5) hoopt op rolstoelbus: ‘In een normale auto rijden gaat gewoon niet meer’

RIJEN - Lena van Gool (5) uit Rijen is gebonden aan een rolstoel en haar familie is hard aan het sparen voor een bus waar deze rolstoel in kan. Haar tante Ramona Jansen is een doneeractie gestart.

,,Lena is bijna zes, maar functioneert als een kindje van elf maanden”, vertelt haar moeder Shirley van Gool. De kleine Lena van Gool lijdt namelijk aan het cri-du-chat-syndroom, dit houdt in dat ze een stuk van het vijfde chromosoom mist. Het meisje is hierdoor geestelijk en lichamelijk beperkt. ,,Ze kan niet praten, omdat haar mondmotoriek niet goed werkt. We zijn daarom bezig met gebarentaal.”

Gewrichten schieten constant uit de kom

Inmiddels kent ze de woorden voor eten, drinken en spelen. Ondertussen maakt Lena, die in een speciale stoel zit, steeds het gebaar voor ‘drinken’. ,,Nu ze het gehoord heeft, wil ze wat drinken”, lacht haar moeder. Bovendien kan het meisje niet lopen. Ze is extreem hypermobiel, waardoor haar gewrichten constant uit de kom schieten. ,,We proberen haar nu met een klein rollatertje te leren lopen en we vervoeren haar in een soort buggy.” Dit zorgt ervoor dat de kofferbak van hun kleine auto meteen vol zit als de buggy mee moet.

Quote Ze hebben die bus gewoon zo hard nodig

,,En haar vader, die ms heeft, gaat momenteel ook achteruit. Hij zal binnenkort een scootmobiel nodig hebben.” Het gezin, bestaande uit nog drie andere kinderen, past daarom niet in zijn geheel in één auto en is dus genoodzaakt een rolstoelbus aan te schaffen, maar daar zit een aardig prijskaartje aan.

‘Moeilijk om hulp te vragen’

,,We zijn al heel erg beperkt in het bewegen en nu gaat het ons om wat meer vrijheid, ook voor de andere kinderen. Dat we als gezin zijnde een keer ergens met zijn allen naar toe kunnen. Dat we niet hoeven te verdelen, wie gaat er nu mee?” Haar zus Ramona Jansen is daarom een doneeractie op gofundme.com gestart. Maurice van Gool, de vader van Lena, vindt het heel lief van haar, maar toch ook wel lastig. ,,Ik vind het heel erg moeilijk om hulp te vragen, nu moeten we toegeven dat we een probleem hebben en zo zijn wij helemaal niet”, legt hij uit.