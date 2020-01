Familie rouwt in Dongen aan het oorlogsgraf van vier broers en een zus

Bij de Jumbo in Oisterwijk komt een ‘kletstafel’ te staan: voor koffie, koek en een hulpvraag

9:15 OISTERWIJK - Twee dagen in de week komt er in de Jumbo aan het Fabriekspad in Oisterwijk een ‘Kletstafel’ te staan. Oisterwijkers kunnen daar, tussen de boodschappen door, even aanschuiven voor een koffie met een koekje. Maar het is ook mogelijk om een hulpvraag te stellen.