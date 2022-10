Familie Van den Brand maakte de Grote Kom schoon, als eerbetoon aan vader Sier. ‘De paden kun je nu weer gebruiken’

Gekkenwerk, zegt de tandarts over BitbyBit, maar de circus­broers Simon en Vincent weten wat ze doen

TILBURG - Met een lange kabel die vastzit aan een bit in hun mond houden de acrobaten Simon en Vincent Bruyninckx elkaar in evenwicht. Dat is spektakel, maar oogt funest voor de kaken van beide broers. Hun voorstelling BitbyBit is te zien op circusfestival Circolo.

14 oktober