Familieterras van Dina Dusee al 25 jaar een begrip tijdens Tilburgse Kermis

Voor de vaste bezoeker van de Tilburgse Kermis is het ieder jaar weer een herkenbaar beeld: het terras achter het heggetje aan de Besterdring. Tien dagen lang is dit de verzamelplek van de familie Dusee. Kinderen, kleinkinderen, maar ook vrienden, collega's en al wat er nog meer komt aanwaaien. Allemaal zijn ze welkom bij de tent voor de seniorenflat van Dina Dusee. Want tijdens de kermis kent de gastvrijheid van de 82-jarige Tilburgse geen grenzen. ,,Ze zeggen dat de kermis 200 attracties heeft. Nou, maak er maar gerust 201 attracties van”, vertelt de kranige Dina. ,,We trekken hier meer bekijks dan sommige kermisexploitanten.”

De traditie ontstond in 1994, nadat Frans en Dina Dusee vanuit de Houtstraat naar het Pascalerf waren verhuisd. Op het terras van hun flatje ter hoogte van de Lange Nieuwstraat, bleken ze tijdens de kermis op de eerste rang te zitten. ,,We besloten een tentje van 3 bij 3 meter en wat tuinstoelen neer te zetten” , vertelt zoon Jurgen Dusee. ,,Een jaar later hadden we al twee tenten nodig. Zo is het steeds verder gegroeid.”

Voorbereidingen

Al weken voordat de kermis losbarst, is Dina druk in de weer met de voorbereidingen. Dan begint ze met het inslaan van consumpties, het vullen van de snoeppotten voor de kleinkinderen, het inkopen van kermisvlaggen en - slingers. De tientallen gasten komen dan ook niks tekort. ,,Ik maak iedere dag een grote pan verse soep”, zegt Dina. ,,En broodjes bal. Ook voor de exploitanten rondom ons terras.”

Privéterras

Dina geeft toe dat ze soms geen idee heeft wie er plaats nemen op de tuinstoelen, maar het blijkt altijd weer en collega van haar zoon of een kennis van een van haar dochters te zijn. Al zijn er ook wel eens voorbijgangers die zich vergissen. Jurgen: ,,Tijdens een Roze Maandag kwamen hier twee heren voorbij. Nadat ze eerst wat hadden staan kijken, namen ze een stoel en gingen zitten. Ik besloot het mee te spelen en vroeg of de heren wat wilden drinken. Pas toen ze ook nog een bord soep voor hun neus kregen, snapten ze dat het een privéterras was. Maar ze vonden het zo gezellig dat ze nog drie uur bleven zitten.”

Volledig scherm TILBURG - Dina Duseé (midden met grijze jurk en zwarte sjaal) viert een 25 jarig jubileum van haar kermisterras samen met kinderen kleinkinderen vrienden en verdere familie. © Pix4Profs / Jan Stads

Verhalen

Zo zijn er honderden anekdotes. Bijvoorbeeld over die ene keer dat een hele meute in de krappe slaapkamer van Dina stond te schuilen voor en enorme hoosbui. Of over het groepje jongeren dat zeiknat uit de wildwaterbaan kwam en aan Dina vroeg of ze toevallig geen droogtrommel had. ,,Nou die had ik wel. Ik heb ze toen allemaal een shirt van mijn man gegeven en hun eigen kleding in de droger gegooid. Na een rondje kermis konden ze hun shirts weer droog en gevouwen ophalen.”

WC

Drankjes verkopen doen ze nooit, daarvoor verwijzen ze iedereen door naar de horecakramen. Wel mag er soms iemand gebruik maken van het toilet. Dat de gast daarvoor dwars door het slaapkamertje van Dina moet, is voor haar geen probleem. Sterker nog, ze heeft speciaal bordjes met pijlen richting de wc in haar woning opgehangen. ,,Het moet natuurlijk niet te gek worden, maar vooral kleine kinderen mogen altijd wel naar het toilet.”