Fan van French? Zaterdag komt het koningspaar van de thrillers naar Tilburg

Twee weken geleden verscheen het nieuwste boek van Nicci French, De Gunst , dat al op de tweede plaats van de Bestseller 60 staat. Achter de naam Nicci French gaat het Britse echtpaar Nicci Gerrard en Sean French schuil. Ze vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum als schrijversduo. Ze zijn vermaard om hun thrillers. In 1997 debuteerden ze met Het Geheugenspel. Alleen al in Nederland zijn er 6 miljoen van hun boeken verkocht. In 2002 schreven ze voor de Nederlandse Maand van het Spannende Boek Verlies .

In De Gunst staat Jude centraal. Zij is een succesvol arts en is gelukkig met haar verloofde Nat. Vanuit het niets duikt haar eerste liefde, Liam, op in het ziekenhuis waar ze werkt. Ze hebben elkaar niet meer gezien sinds hun relatie op dramatische wijze eindigde, jaren eerder. Liam vraagt haar om een bijzondere gunst: zou ze hem dat weekend — alsjeblieft? — willen ontmoeten in een cottage in Norfolk?