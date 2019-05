Farah, Favour en Isa delen als Whitney’s het podium in 013. ‘Spannend, maar ik wil heel graag’

‘Wachten met politie bellen doen normale mensen niet’

9:41 TILBURG- Hij zit al veertig jaar in de criminaliteit. Johan van S. zou nooit een tasje met gestolen spullen in zijn eigen huis laten staan. Maar er was ook een blikje bier gevonden in het huis waar een hele lijst aan spullen is verdwenen. Daarop was het dna van de Tilburger gevonden en zijn vingerafdrukken.,,Ik kan dat niet uitleggen meneer de rechter”, zegt hij met zijn armen breed en handpalmen naar boven gericht. ,,Snapte. Ik ben hele stukken kwijt.”