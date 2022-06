Feest in het Park verwacht duizenden bezoekers: race tegen de klok in afwachting van Snollebollekes

Bezwete mannenlijven. Torenhoge stellages en tenten die worden opgetrokken. Vrachtwagens rijden af en aan. Hier wordt gewerkt. Er is nog veel te doen voordat het 12.500 vierkante meter grote festivalterrein in het Reeshofpark helemaal is ingericht, zegt een woordvoerder van het organiserende Zinderend Events. ,,We merken dat leveranciers het druk hebben. Het loopt goed maar het is een race tegen de klok. We mogen tot tien uur ’s avonds opbouwen en die tijd hebben we nodig.”