Felle bosbrand in Loonse en Drunense Duinen, vlakbij de Roestelberg

Brabantse ic-teams sturen brandbrief aan Hugo de Jonge: ‘We houden het niet vol’

10:39 DEN BOSCH - Ic-teams uit tien Brabantse ziekenhuizen hebben een brandbrief gestuurd aan Hugo de Jonge en Ernst Kuipers. Volgens de intensivisten eist de fysieke en emotionele belasting van coronazorg z'n tol en is de kwaliteit van de zorg in gevaar. Nog verder opschalen van ic-capaciteit is volgens deze Brabantse teams een utopie geworden. ‘De bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we bij de grens zitten'.