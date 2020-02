Felle discussie, maar plan blijft staan: Nieuwlandstraat wordt na de zomer autoluw

Een pistool in de auto? Dat wel, maar mocht de politie dat wel zoeken?

22:29 TILBURG - Hij hoefde maar achter zijn rug in de stoel te graaien en de 39-jarige Tilburger had een geladen pistool bij de hand. Dat Z.I. een verboden wapen met munitie in zijn auto had liggen op die dag in december 2018, dat staat buiten kijf. Mocht de politie zijn auto wel doorzoeken, is de grote vraag die de politierechter in Breda moet beantwoorden. ,,Ik heb de deuren open gezet en alleen gezegd: kijk maar.”