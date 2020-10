Felle kritiek Rekenkamer Tilburg op college na debat financiële overschrijdingen, 'Houding is ongepast’

Rekenkamer Tilburg: raad niet goed geïnfor­meerd over duurder uitvallen van bouwprojec­ten

5 oktober TILBURG - De Tilburgse gemeenteraad is in het verleden onvoldoende geïnformeerd over de financiële overschrijding van verschillende grote projecten. Er werden kredieten goedgekeurd zonder dat de raad wist wat de risico's waren of hoe de kosten gedekt zouden worden. Dat stelt de Rekenkamer op basis van een onderzoek.