Femke Dingemans nieuwe directeur Brabantse Milieufederatie

De Raad van Toezicht van de BMF heeft de 43-jarige Dingemans per 19 augustus benoemd. Dingemans is nu nog Statenlid voor D66 , maar die functie legt ze per 30 juni neer. ,,Als statenlid heb ik mij onder meer ingezet voor duurzame bescherming van de Brabantse natuur”, zegt Dingemans in een door het BMF uitgegeven persbericht. ,,Tijdens die periode heb ik de BMF leren kennen als een organisatie met deskundige en gedreven medewerkers, die werken aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Ik zie er naar uit om als nieuwe directeur samen met hen en de achterban aan de slag te gaan met de uitdagingen waar we in Brabant voor staan.”