Festival Aus Berlin bouwt Berlijnse muur op (en publiek breekt 'm om middernacht weer af)

,,Het wordt een haveloze muur, waarschijnlijk bouwen we hem op uit kartonnen dozen”, zegt Van Gorp. ,,We zijn nu nog aan het experimenteren met materiaal. Kunstenaar Erik Veldmeijer gaat er artwork aan toevoegen.” Aus Berlin vindt op 8 november plaats, om middernacht (9 november) is het precies 30 jaar geleden dat de muur viel. ,,Toen het symbool voor beperking en verdeeldheid, nu voor vrijheid en vereniging.”



Aus Berlin, een dancefestival met met Berlijnse dj’s, is alweer toe aan de zesde editie en doet altijd iets bijzonders. Zo werd het verlaten Berlijnse attractiepark Spreepark een keer nagebootst. Bij een andere editie moesten bezoekers over een hek klimmen, langs wild blaffende honden en veiligheidsmensen die ze in het Duits toeschreeuwden. Het achterliggende idee: bezoekers op scherp zetten, laten zien dat ze een andere wereld betreden.